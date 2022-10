Tanti sport gratis per un anno senza distinzione di età: progetto finanziato a Rimini

Sport

Rimini

| 11:45 - 07 Ottobre 2022

Immagine di repertorio.

Sport gratis per un anno a partire da lunedì 10 ottobre. La scelta è fra Rugby, Baseball, Scherma, Ginnastica artistica e ritmica, Frisbee (flying disk-ultimate), Tiro con l’Arco, Racketlon, ma ci sono anche Scacchi, gioco-motricità, attività motorie, aggregative e di sostegno, senza distinzione di età o abilità.







Il progetto “Q5-Lo sport per generare comunità”, a cura di RiminiRugby con PGS Rimini, arrivato primo in regione e terzo nel nord Italia, ha vinto il bando di Sport e Salute e ha portato a Rimini 100.000 Euro, che coprendo i costi di strutture, allenatori e coach permetteranno ai cittadini di scegliere gli sport e le attività preferite e praticarli gratis, dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.



L’approccio a un modo nuovo di fare sport creando una comunità, divertendosi, sostenendosi, ritrovandosi, per una società più solidale e sana, è stato determinante per vincere il bando.







Oltre a RiminiRugby, partecipano al progetto le società Torre Pedrera Falcons asd, Sportinmente asd-aps, Polisportiva Celle Rimini, Asd Circolo della Spada Rimini, Libera Società del Frisbee SDF asd. Al progetto collaborano anche il Dipartimento QdV (qualità della vita) dell’Università di Bologna, Associazione EduAction, gli Istituti Liceo Scientifico Serpieri, IC Fermi, ISISS Einaudi, la Parrocchia Santa Maria del Mare, i Gruppi scout del territorio, VolontaRimini con la fondamentale collaborazione del Comune di Rimini.







A chi intende iscriversi o tornare al rugby, RiminiRugby richiede solo la quota di tesseramento: dopodiché allenamenti, partite e l’approdo all’ entusiasmante mondo della palla ovale, ai suoi valori e ai suoi momenti indimenticabili, saranno gratis per tutte le categorie fino alla Under-13 (cioè fino ai 12 anni), per un anno intero.







Per iscrizioni e informazioni: Campo di Riminirugby di Rivabella, Viale XXV Marzo 1831. Contatti: Andrea (331-1298477) e Chiara (331 986 0833). Info anche sul sito www.riminirugby.com