Giornata del Camminare, a spasso lungo il Marano sul sentiero Cai 033

Coriano

| 11:40 - 07 Ottobre 2022

Domenica 9 ottobre è la Giornata del Camminare, una manifestazione nazionale, per la diffusione della cultura del camminare attraverso il coinvolgimento dei cittadini, del mondo dell'associazionismo e delle amministrazioni locali.

Il Comune di Coriano ha aderito alla giornata con l'evento "Cammina con noi lungo il fiume Marano" in collaborazione con Pro Loco Coriano e Montescudo ed il comune di Montescudo-Montecolombo. L'itinerario della camminata sarà il tracciato del sentiero Cai 033, recentemente ripristinato e tabellato con il finanziamento della Provincia di Rimini, a cura delle associazioni e volontari del comune di Montescudo Montecolombo. Tale sentiero che parte da Albereto nel comune di Montescudo, segue poi il corso del fiume Marano e termina a Ospedaletto nel comune di Coriano. Domenica mattina si potranno scegliere tre tipi di camminata in base alla lunghezza: percorso lungo di 18 km andata/ritorno partendo da Albereto (partenza ore 8.20), percorso corto di 8 km a/r partendo da Vallecchio alle ore 9.30, percorso medio di km 10 a/r partendo da Ospedaletto alle ore 9. Tutti i camminatori si troveranno al Parco del Marano dove le Pro Loco allestiranno un piccolo rinfresco.



Anna Pazzaglia assessore all'ambiente: "L'evento ha l'obiettivo della promozione di azioni e risorse territoriali, culturali e naturalistiche che costituiscono la base su cui fondare lo sviluppo del territorio, anche nell'idea di un turismo destagionalizzato, oltre a far conoscere la bellezza e le potenzialità di un territorio che non ha confini e che coinvolge, come nel caso del sentiero cai 033, il territorio limitrofo di Montescudo-Montecolombo. Ringrazio tutti i volontari, le associazioni e le amministrazioni che si sono adoperate per il ripristino del sentiero e per l'organizzazione dell'evento".