Attualità

Rimini

| 11:36 - 07 Ottobre 2022

Immagine di repertorio.

Mercoledì 12 ottobre dalle 9 alle 13 sarà apertura straordinaria degli sportelli al pubblico dell’Ufficio Passaporti della Questura di Rimini solo ed esclusivamente per il ritiro dei passaporti nel caso in cui la relativa istanza fosse stata presentata sino al 15/09/2022 compreso. L’ufficio sarà chiuso venerdì 14 ottobre per la festa del Patrono.