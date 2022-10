Nasce l'Associazione Pensionati Agricoli di Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini

Attualità

Rimini

11:25 - 07 Ottobre 2022

Il consiglio direttivo Anpa.

È Renzo Mieti il primo presidente dell'ANPA di Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini, l'Associazione Nazionale Pensionati Agricoltori del territorio, che si è costituita nei giorni scorsi. Mieti è stato eletto dagli oltre 300 iscritti riunitisi a Longiano, la maggior parte dei quali ha partecipato per la prima volta in presenza dopo le limitazioni dettate dalla pandemia.



All'incontro hanno preso parte anche il segretario nazionale dell'ANPA Angelo Santori, il presidente regionale Carlo Sivieri e Carlo Carli, presidente Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini.



"Ringrazio i soci per avermi dato la loro fiducia e avermi scelto per ricoprire questo importante incarico" ha commentato il neopresidente Mieti. "La nostra attività è iniziata come gruppo informale in un periodo particolarmente difficile, caratterizzato dalla pandemia, che ha limitato la possibilità di svolgere molte iniziative. Fortunatamente siamo stati in grado di realizzare lo stesso alcuni seminari rivolti ai nostri associati, come quelli per evitare le truffe agli anziani insieme alle Forze dell'Ordine e sull'importanza del movimento fisico per le persone della terza età. Ora finalmente siamo arrivati alla costituzione dell'associazione dei pensionati agricoltori, un passaggio davvero rilevante".



"La nascita dell'ANPA rappresenta un risultato rilevante – commenta Carlo Carli ,presidente di Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini-: la presenza dell'associazione sul territorio permette di consolidare e rafforzare i rapporti con i nostri associati in pensione. Dopo un lungo percorso insieme credo che sia importante permettere loro di continuare a vivere il mondo e le sfide di Confagricoltura e di esserne ancora parte attiva".



Per il futuro l'ANPA di Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini si pone come obiettivi quelli di "incrementare il numero della base associativa e dare vita a eventi di diverso genere, come gite e incontri musicali. Stiamo già ragionando di organizzare l'evento di Natale- spiega Mieti - nello splendido teatro di Longiano".



Ecco la composizione del primo consiglio dell'Associazione Nazionale Pensionati Agricoltori di Confagricoltura di Forlì-Cesena e Rimini: presidente Renzo Mieti, consiglieri Massimo Navacchia, Renzo Saccomandi, Loredana Alberti, Paola Sintoni, Franco Plachesi, Valeriano Valzania, Franco Fiorini.