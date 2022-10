Una mostra contro la mafia a Cattolica realizzata da studenti riminesi

Eventi

07 Ottobre 2022

Arriva a Cattolica, allestita presso la Biblioteca Comunale di Piazza Repubblica, la mostra itinerante "Una vita contro la mafia" realizzata dall’Istituto Einaudi Molari di Rimini in collaborazione con l’Osservatorio sulla criminalità organizzata della Provincia di Rimini ed il Comune di Cattolica.



L'inaugurazione si svolgerà il prossimo lunedì 10 ottobre, alle ore 9:30, con la partecipazione di rappresentanze di scuole secondarie di primo grado che incontreranno e dialogheranno con gli ideatori ed autori della mostra.



L'esposizione rimarrà visibile al pubblico, con ingresso gratuito, sino al prossimo lunedì 5 dicembre 2022, secondo gli orari di apertura della Biblioteca Comunale (lunedì: 14-19; da martedì a sabato: 9-19).



Già in programma, infine, per il prossimo venerdì 2 dicembre, alle ore 18:00, l'incontro in Biblioteca con il giornalista d'inchiesta ed autore Giovanni Tizian. "Le stragi del 1992 hanno lasciato un segno indelebile nella memoria di tutti gli italiani. Trent’anni fa Giovanni Tizian era un ragazzo di dieci anni, già orfano del padre ucciso dalla 'ndrangheta", riporta la descrizione de "Il silenzio. Italia 1992-2022", ultimo libro del giornalista edito da Laterza.