Arte, Montegridolfo celebra la ‘Giornata del Contemporaneo’ con due opere

| 10:59 - 07 Ottobre 2022

Da tempo l’Assessorato alla Cultura di Montegridolfo sta sperimentando dei dialoghi con l’arte contemporanea in tutto il territorio montegridolfese.

Sabato 8 ottobre 2022 per la XVIII edizione della Giornata del Contemporaneo oltre ad aver mantenuto l’installazione “Portal” di Policarpo, aggiunge due altre opere in visione al pubblico: una “Crocifissione” di Ilario Fioravanti e una “libellula” di Romanus Stöckmann.

Anche se sono due opere molto diverse tra loro, entrambe promuovono la storia e l’identità montegridolfese.

Nel centenario della nascita, Montegridolfo dedica un momento di riflessione sulla persona e l’opera di Ilario Fioravanti.

Al grande artista romagnolo Montegridolfo aveva già dato ospitalità con il suo Presepio infinito e la rivisitazione della Virgo Lauretana.

In occasione della XVIII edizione della Giornata del Contemporaneo ancora una volta si scriverà un dialogo tra il borgo della Valconca e un’opera di Fioravanti.

Come testimonia ancora oggi l’affresco quattrocentesco, nella chiesa di San Pietro era diffusa la devozione verso l’episodio della Crocifissione; una devozione ribadita nel Cinquecento con una tela (oggi nella chiesa di San Rocco) e per la Giornata del Contemporaneo, riproposta con una struggente Crocifissione, incisa da Fioravanti nel 2007.

Si tratta della raffigurazione del SS. Crocifisso di Longiano commissionata nel solco della tradizione secolare, dalla omonima Arciconfraternita longianese.

Ancora una volta sarà la piccola cappellina di Sant’Antonio a permettere attraverso l’arte sacra, la relazione tra i luoghi di Montegridolfo e i secoli, fino a giungere al tempo attuale.



Il tema della XVIII edizione della Giornata del Contemporaneo è l’ecologia, connesso a quello altrettanto importante della sostenibilità. Come l’anno scorso la scelta di collocare un’opera alle finestre del Municipio di Montegridolfo è specchio dell’azione politica e anche quest’anno, pone delle riflessioni e nel contempo, è messaggera di speranza.

Un artista di animo allegro e sensibile -Romanus Stöckmann- da sempre si è concentrato sull’ambiente che circonda l’umanità. Dapprima rappresentandolo attraverso la scultura, disseminando spensierate rane giganti nel proprio giardino; nel tempo, in quella strada di Aquisgrana -che in realtà è come un piccolo sorridente villaggio- tante altre rane per la simpatia generata, sono finite a saltare in molte delle case dei vicini. La simpatia naif dell’ottantacinquenne Stöckmann assale nel momento in cui si entra nel suo atelier, dove tra pennelli e tele, i colori esplodono in una primavera. L’attenzione verso la natura in ogni sua forma (flora, fauna, umanità e paesaggi) è il soggetto costante delle sue rappresentazioni, ma tutte col filo conduttore dell’ingrandimento di quello che si vede: a volte con la cura dei dettagli, a volte con il gigantismo. In questo senso i fiori, gli insetti, i particolari degli animali, vengono moltiplicati nella dimensione e dal reale riempiono le tele.

Esporre un’opera di Stöckmann, una libellula gigante, dalle finestre del Municipio parla dell’attenzione che la politica deve porre sui problemi ambientali, sulla sostenibilità delle scelte, sull’ecologia, osservandoli come da una lente di ingrandimento affinché vengano affrontati e risolti.

In un momento dove il surriscaldamento globale, i disastri ambientali, la guerra e le tensioni mondiali, rendono cupa la visione del futuro e Stöckmann con quella libellula, oltre all’attenzione, propone l’intensità della luce e la vivacità dei colori per trasmettere simpatia e speranza.