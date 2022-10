‘Indovina chi viene a cena’: progetto di accoglienza di richiedenti asilo, incontro a Viserba

Attualità

Rimini

| 10:53 - 07 Ottobre 2022

Immagine di repertorio.

Pranzo-incontro per parlare del progetto ‘Indovina chi viene a cena’. L’appuntamento è per domenica 9 ottobre dalle 9 alle 15 alla Sala di Quartiere di Viserba in via Mazzini 22. L’organizzazione è dell’associazione ‘Vite in transito’ e l’incontro rientra nel progetto ‘Indovina chi viene a cena’: “Una famiglia, una coppia uno o una single interessati a incontrare un ragazzo richiedente asilo, inserito nelle strutture di prima accoglienza” spiega l’associazione “inizia ad invitarlo a pranzo o a cena per instaurare un rapporto "amichevole " con lui ; è un modo per vivere la solidarietà e la fraternità, per conoscere la cultura e la storia del richiedente asilo, per superare i pregiudizi, per favorire l’integrazione; un’esperienza di apertura e di arricchimento.”

L’incontro-presentazione è rivolto a chi già partecipa al progetto e a chi è interessato. Ognuno è invitato a portare qualcosa per il pranzo da condividere con i partecipanti. Sarà presente l’assessora del comune di Rimini Francesca Mattei.