Ex bidello di Rimini assolto da violenza sessuale. "Il fatto non sussiste"

Rimini

| 08:53 - 07 Ottobre 2022

L'ex bidello riminese accusato di aver adescato due minorenni è stato assolto da uno degli episodi contestati. L'uomo, 39 anni, era finito nel mirino della giustizia per alcune effusioni scambiate con un 14enne ed un 17enne, che frequentavano una scuola in provincia di Forlì Cesena. Ed è proprio per l'episodio legato al ragazzo più grande che è stato assolto perché "il fatto non sussiste". La decisione del Tribunale di Forlì è di qualche giorno fa. Per il 39enne, difeso dagli avvocati Massimiliano Orrù e Carlotta Venturi, rimane ancora aperto il procedimento relativo all'episodio legato al 14enne. (Vedi notizia). Anche la moglie dell'ex bidello deve rispondere di adescamento di minore.