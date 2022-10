Giallo a Miramare: uomo trovato morto in strada

Cronaca

Rimini

| 08:36 - 07 Ottobre 2022

Un uomo è stato trovato morto in piena notte, tra mercoledì e giovedì, sull'asfalto in via Martinelli a Miramare di Rimini. Non si conoscono per ora altri particolari: sul posto si sono recati i carabinieri, che si stanno occupando del caso. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un 50enne che non aveva con sé i documenti: non si conosce quindi la sua identità. Poco lontano dal corpo è stata rinvenuta a terra una bicicletta. Il magistrato potrebbe disporre l'autopsia per chiarire le cause della morte: per ora non si hanno certezze sulla dinamica del decesso.