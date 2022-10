Rimini scende in piazza per manifestare solidarietà al popolo iraniano

Attualità

| 17:33 - 06 Ottobre 2022

Piazza Cavour di Rimini.



Una manifestazione per esprimere la vicinanza della comunità riminese al popolo iraniano: anche Rimini è interessata dalla mobilitazione di Amnesty International, che sta organizzando, in varie città d'Italia, l'iniziativa di solidarietà a favore della popolazione iraniana, scesa in piazza per chiedere giustizia e libertà. Appuntamento a domenica (9 ottobre) in piazza Cavour a Rimini, alle 17, presenti i rappresentanti della comunità iraniana che vivono nel riminese. Lo annuncia Simone Rosa, responsabile del gruppo Italia 306 dell'associazione. Amnesty International ha anche promosso un appello globale, che in Italia ha già raccolto oltre 36.000 firme, per chiedere alle autorità iraniane il rispetto del diritto di protesta pacifica.