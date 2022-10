Calcio Promozione: Novafeltria show, poker in casa del Forlimpopoli (0-4)

Sport

Rimini

| 17:23 - 09 Ottobre 2022

Un undici del Novafeltria.

Forlimpopoli - Novafeltria 0-4



FORLIMPOPOLI: Lani, Giulianini, Marzocchi, Amaducci, Dall'Ara, Persiani, Morandi, Diop, Vokrri, Giorgini, Ulivieri.

A disp. Basso, Turroni. Torroni, Milandri, Gugnoni, Fabbri Di., Rrushi, Mancini, Dotti.

All. Bettini.

NOVAFELTRIA: Golinucci, Soumahin (26' st Pasolini), Pavani, Castellani, Ceccaroni, Cappello, Frihat, Baldinini (30' st Mahmutaj), Collini (18' st Vivo), Luzzi (26' st Radici), Toromani (18' st Fabbri Da.).

A disp. Burioni, Foschi, Crociani, Semprini.

All. Giorgi.



ARBITRO: Sartoni di Lugo.

RETI: 7' pt Frihat, 25' pt Collini, 25' st Luzzi, 30' st Vivo.



FORLIMPOPOLI Terza vittoria consecutiva per il Novafeltria di Giorgi, che vola verso le parti alte della classifica. I gialloblu superano con un roboante 4-0 il Forlimpopoli, che nelle prime quattro giornate aveva totalizzato tre vittorie e un solo pari. A sbloccare il risultato è stato il giovane Frihat al 7': spunto di Pavani sulla sinistra, palla a Luzzi che si accentra e col destro pennella una traiettoria velenosa che il centrocampista tocca di testa, beffano Lani. Il raddoppio arriva al 25' sugli sviluppi di una rimessa laterale: Baldinini sul rimbalzo crossa magistralmente al volo per Collini, che di sinistro infila imparabilmente Lani. Nella ripresa il Novafeltria arrotonda la vittoria: al 70' Frihat corona un'ottima prestazione con un perfetto anticipo e una verticalizzazione che manda in porta Luzzi. L'attaccante con freddezza dribbla Lani in uscita e di destro infila la porta sguarnita. Cinque minuti dopo Vivo risolve una mischia con un tocco di testa ravvicinato.