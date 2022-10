Calcio Promozione: Sampierana, altra vittoria. Tris al Sant'Ermete (3-1)

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 18:56 - 09 Ottobre 2022

Sampierana - Sant'Ermete 3-1



SAMPIERANA: Zammarchi, Quaranta, Diversi, Narducci, Canali, Rossi G., Quercioli (24' st Fiaschetti), Petrini, Lanzi, Corzani (40' st Berni), Pungelli (44' st Castagnoli).

A disp. Zollo, Fabbri, Pippi, Battistini, Para. All. Barontini.

SANT'ERMETE: Barbanti, Bento da Silva (42' st Pitaro), Mazzavillani (1' st Marcaccio), Braschi, Politi, Sancisi, Ponticelli, Ravaglia (1' st Brighi), Pasolini, Domini, Gacovicaj (12' st Fuchi).

A disp. Capulli, Bonifazi, Zammarchi, Benvenuti. All. Mancini.



ARBITRO: Santi di Faenza.

RETI: 12' pt Quercioli, 25' pt rig. Narducci, 16' st Brighi, 33' st Lanzi.

AMMONITI: Quaranta, Lanzi, Fiaschetti, Barbanti.



SAN PIERO IN BAGNO Parte forte la Sampierana, al 12' in vantaggio: allungo di Pungelli sulla fascia destra, palla al centro dove Quercioli irrompe, anticipando il difensore ospite e battendo l'incolpevole Barbanti. Lo stesso Quercioli serve un invitante cross per Pungelli che colpisce la traversa. Dopo un'altra traversa di Pungelli, al 25' Lanzi viene atterrato in area e Narducci trasforma il rigore del raddoppio. Nella ripresa reazione del Sant'Ermete che trova il gol con Brighi. Il forcing degli ospiti non viene però premiato dal pareggio, ma è Lanzi a chiudere i conti con un preciso diagonale.