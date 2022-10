Rimini Calcio, 2-1 al Gubbio e vetta a due punti: cinismo e mentalità. Le pagelle

Sport

19:41 - 09 Ottobre 2022

Il Rimini festeggia il gol dell'1-0 (foto Rimini FC).



Il Rimini espugna Gubbio e vola a -2 dalla vetta, occupata dalla coppia Fiorenzuola-Reggiana, in attesa del posticipo tra il Siena, secondo a -1 dal primo posto, e Cesena, a -5 dai biancorossi. La squadra di Gaburro incanta per quasi tutto il primo tempo, con un pressing aggressivo e con la qualità di Gabbianelli e Tonelli, ben supportati da Pasa: il Gubbio è in bambola e subisce due gol nei primi dieci minuti. Copione diverso nella ripresa, quando il Gubbio alza la testa e schiaccia i biancorossi nella propria metà campo. Il Rimini dimostra di saper difendere il vantaggio con il coltello tra i denti, ma indubbiamente dai subentrati ci si aspettava qualcosa di più. Il Gubbio esce invece ridimensionato: troppo spregiudicato l'assetto con Arena, Spina e le due punte.



LE PAGELLE



ZACCAGNO 6.5: mezzo voto in meno per il rinvio che innesca il gol del Gubbio. Strepitosa la parata su Bonini a fine primo tempo.

LAVERONE 6: si vede poco in fase offensiva, guardingo su Spina, nel finale un po' in riserva lascia il posto sulla fascia a Tofanari (GIGLI s.v. Entra a rinforzare il fortino).

PIETRANGELI 6: qualche sbavatura, non solo l'autogol. Ma la sua presenza in area si sente sempre.

PANELLI 7: nel primo tempo un tackle da urlo su Mbakogu, nel finale un chiusura salvifica su cross rasoterra di Di Stefano. Una sicurezza.

REGINI 6: Arena è un brutto cliente, per gran parte del primo tempo sembra poterlo anestetizzare bene. Ripresa più in affanno, ma gli avversari per fortuna peccano spesso nell'ultimo passaggio.

DEL CARRO 6.5: determinante in occasione del primo gol, quando strappa il pallone dai piedi di Rosaia. Canta e porta la croce, una partita di grande sacrificio e di dispendio fisico (PISCITELLA 5: il pallone perso nel finale scatena, giustamente, la furia di Gaburro).

PASA 7: un primo tempo giganesco per sapienza tattica, nella ripresa c'è maggiormente da soffrire. Ma si fa valere con un salvataggio determinante in area biancorossa.

TONELLI 7: avesse i novanta minuti nelle gambe, giocherebbe almeno in Serie B. Lascia l'impronta sulla partita non solo per il gol (ROSSETTI 5.5: deve e può fare di più).

GABBIANELLI 7: segna uno splendido gol con un diagonale angolatissimo ed è finalmente calato alla perfezione in categoria. Si muove sulla trequarti senza dare punti di riferimento (in alcuni momenti addirittura è più arretrato dei centrocampisti) e mette pure lo zampino sul gol di Tonelli (TANASA 5.5: non riesca a tenere il Gubbio lontano dall'area del Rimini).

VANO 6.5: come con l'Alessandria, arpiona spalle alla porta un pallone in area e lo trasforma in gol. Con i grigi avviò l'azione del gol di Gabbianelli, qui induce all'errore la difesa, sempre favorendo la rete del compagno di squadra. Con la sua fisicità tiene in costante apprensione la difesa avversaria (TOFANARI s.v. Rileva i compiti di Laverone).

SANTINI 6: partita di grande sacrificio, lotta come un leone.

All. GABURRO 7: un generale bravissimo e anche un pizzico fortunato. Il suo Rimini riesce spesso ad anestetizzare l'avversario: proprio come l'Entella. E questa volta la squadra è ipercinica: due occasioni, due tiri in porta, due reti.



Gubbio - Rimini 1-2



GUBBIO (4-4-2): Di Gennaro - Corsinelli (72' Morelli), Redolfi, Portanova (66' Signorini), Bonini - Arena, Rosaia (66' Bulevardi), Toscano, Spina (73' Di Stefano) - Vazquez, Mbakogu (71' Artistico).

In panchina: Meneghetti, Tazzer, Semeraro; Bontà, Francofonte, Vitale.

All. Braglia.

RIMINI (4-3-3): Zaccagno - Laverone (80' Gigli), Pietrangeli, Panelli, Regini - Delcarro (65' Piscitella), Pasa, Tonelli (65' Rossetti) - Gabbianelli (54' Tanasa), Vano (80' Tofanari), Santini.

In panchina: Galeotti, Lazzarini; Acquistapace, Haveri; Eyango, De Rinaldis; Rosso, Accursi.

All. Gaburro.



ARBITRO: Scatena di Avezzano.

RETI: 4' Tonelli, 9' Gabbianelli, 70' aut. Pietrangeli.

AMMONITI: Braglia (all. Gubbio), Rosaia, Panelli, Santini, Delcarro, Pasa, Vazquez, Portanova, Vano, Rossetti, Signorini, Bontà (dalla panchina).

ESPULSI: nessuno.

NOTE: recupero 1' pt, 6' st.