Calcio C, Gubbio-Rimini 1-2. Gaburro: 'Portare a casa una partita così ci deve rendere orgogliosi'

21:42 - 09 Ottobre 2022

Marco Gaburro





Ancora un successo per il Rimini che espugna il "Barbetti" di Gubbio 2-1 e si issa al quinto posto del campionato, con tredici punti, appena una lunghezza sotto alla corazzata umbra.

Il tecnico biancorosso marco Gaburro non trattiene l'entusiasmo e nel dopo partita analizza così il match. "Siamo molto contenti di questo successo - attacca il trainer - quando si riesce a portare a casa una partita così bisogna essere orgogliosi. Oggi è stata una partita di sacrificio, condita da due gol straordinari, sul campo di una squadra che in casa non aveva mai preso gol" .



Bastano 10' ai romagnoli per indirizzare l'incontro: Tonelli prima (4') e Gabbianelli poi (9') sono gli autori del micidiale uno-due che consente ai biancorossi di fare bottino pieno.

"La partenza è stata importante - continua Gaburro - frutto di un approccio non timoroso. Siamo arrivati con l'idea di fare il più possibile la partita, poi però la loro forza e qualità sono venute fuori. Abbiamo cercato di non abbassarci troppo, di restare compatti, di tenere palla quando possibile. Penso che potessimo anche segnare il terzo gol, quel fallo di Vano vorrei rivederlo...va detto che anche loro avrebbero potuto segnare il 2-2: alla fine, però, siamo stati più bravi noi".

Un Rimini con personalità, che ha saputo interpretare al meglio i momenti e che sa essere duttile a seconda dell'avversario che affronta.

"Sicuramente questa è una delle nostre migliori doti - prosegue il tecnico romagnolo - siamo una squadra che sa cambiar pelle. Con l'Alessandria dovevamo fare la partita, dominando il gioco e così è stato, oggi invece è stata una partita più simile a quella di Chiavari. Dobbiamo continuare a migliorare: abbiamo giocatori molto fisici che devono crescere nel palleggio e giocatori tecnici che quando c'è da stringere i denti devono dimostrare di saperlo fare. Sofferenza dopo il 2-0? Effettivamente siamo calati fisicamente, soprattutto con i due attaccanti. In questo momento non ho molti cambi davanti e questo ci ha un po' penalizzato, però sono soddisfatto, i ragazzi hanno lottato. Oggi era difficile proprio gestire la palla, i nostri avversari hanno messo in campo tutta la loro intensità e qualità. Penso che per noi sia stato un importante step dal punto di vista mentale e della consapevolezza, abbiamo vinto sul campo di una squadra molto importante, con grandi valori. Onestamente speravo che nel finale calassero un po', invece hanno tenuto il ritmo fino alla fine...se avessero fatto il 2-2 subito, probabilmente, non l'avremmo girata più. Due gol in trasferta così presto sono sempre pericolosi, ma...meglio farli che non farli!".



QUI GUBBIO Sull'altra sponda l'allenatore Piero Braglia non sa spiegarsi i primi dieci minuti di partita della sua squadra: “Abbiamo completamente sbagliato l'approccio alla partita, mai ciera successo e non so spiegarmi i motivi. Colpa di tutti a cominciare dal sottoscritto. Abbiamo subito i due gol, poi abbiamo cercato di raddrizzarla in tutte le maniere; gli episodi ci sono stati tutti contrari, c'era anche un rigore netto per noi per il fallo di Pasa. Abbiamo sfoderato una ottima prestazione anche sotto il profilo caratteriale, costruito molte azioni, ma ci è mancato cinismo. Se continueremo a giocare così i risultati arriveranno”.