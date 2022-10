Basket RSM, la finale è Basket 2000-Ciu Ciu Team

Sport

Repubblica San Marino

15:59 - 06 Ottobre 2022

Una fase della partita di semifinale Ciu Ciu-Titans.

La finale del campionato sammarinese 2022 sarà tra Basket 2000 e Ciu Ciu Team. I ragazzi dell’Under 19 hanno sconfitto i Dogana Ducks in volata, mentre il Ciu Ciu ha fatto valere la sua esperienza con i Titans Under 17 e, da una situazione di equilibrio a inizio terzo quarto, è volato via chiudendo in scioltezza. Domenica le ultime due partite saranno disputate al Multieventi: alle 15.30 3°-4° posto tra Ducks e Pall. Titano, alle 17.30 finalissima tra Basket 2000 e Ciu Ciu. A seguire le premiazioni.



PALL. TITANO – CIU CIU TEAM 50-74

TITANO: Michelotti, Bianchi 11, Barbieri, Conforti, Gasperoni 9, Botteghi 8, Pagliarani 11, Giovannini 3, Ronci 2, Galeotti 6, Berti. All.: Millina.

CIU CIU: S. Francini 8, Battazza 8, Ugolini 15, Ronci 13, Lioi 16, Raschi, Tentoni 8, San Martini, Taddei 4, Canali 2. All.: De Biagi.

Parziali: 9-22, 28-32, 44-54, 50-74.



Il Ciu Ciu Team infila la quarta vittoria in altrettanti incontri e resta imbattuto anche dopo la semifinale. I “verdi” hanno avuto la meglio dei giovanissimi Titans Under 17 in maniera netta, ma le due squadre erano a un’incollatura di distanza in pieno terzo quarto prima dell’allungo decisivo. L’inizio da 9-22 (super Lioi) sembra il segnale di una gara a senso unico, ma nel secondo quarto i classe 2007 Pagliarani e Gasperoni mettono 14 punti in due (equamente divisi) e il match all’intervallo è ancora in equilibrio.

La Pallacanestro Titano gioca bene i primi possessi del terzo quarto contro la zona del Ciu Ciu, con Botteghi a firmare addirittura il -2 (32-34), poi però ecco che arriva il break decisivo, guidato da Fabio Tentoni. Il Ciu Ciu va in doppia cifra di vantaggio a fine terzo periodo (44-54) e allunga nel finale con buon contributo da parte di tutta la squadra (sei giocatori tra gli 8 e i 16 punti).



BASKET 2000 – DOGANA DUCKS 55-51

BASKET 2000: Zonzini, Broccoli, Fr. Guida 21, Carattoni 7, Marcattili, Ricciotti 13, Bollini 2, Venturini, Zafferani 3, Lettoli 9. All.: Fe. Guida.

DUCKS: Papini 6, Casadei 17, Smerilli 2, Cecchetti, Burgagni, Sarti 4, Fabbri, Mazza 14, Giuliani 8, Guidi. All.: Zannoni.

Parziali: 22-11, 33-26, 45-39, 55-51.



L’Under 19, targata Basket 2000, fa suo il match coi Ducks non andando mai sotto ma rischiando grosso nel finale. Nel primo quarto la zona 3-2 delle “papere” è infilzata senza pietà dalle triple di Ricciotti (3), Guida (2) e Lettoli (1), col 22-11 scritto a tabellone a segnalare la buona conduzione di gara da parte dei ragazzi più giovani. Poi però i Ducks ingranano in maniera lenta ma costante, andando addirittura a vincere gli altri tre quarti. In area Casadei è un rebus irrisolto per il Basket 2000 e la zona comincia a essere efficace. A metà gara è 33-26, a fine terzo 45-39. Lo scontro è duro e diventa in fretta anche molto equilibrato, col match in parità sul 51-51 negli ultimi due minuti. A deciderla sono due viaggi in lunetta di Guida e Ricciotti, che infilano i 4 liberi del 55-51. I Ducks non riescono a essere efficaci in attacco e la vittoria va al Basket 2000 di un fantastico Francesco Guida.