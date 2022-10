Calcio Prima, Coppa Italia: il Riccione agli ottavi. Battuto il Morciano 1-0

Sport

Riccione

| 15:54 - 06 Ottobre 2022

Il Riccione vola agli ottavi di finale di Coppa Italia: battuto il Morciano per 1-0 dopo una gara intensa piena di spunti tecnici gradevoli. Primo tempo che scorre veloce con belle giocate da una parte e dall'altra ma la più nitida occasione da rete è del Morciano con Casciola che da centro area batte a botta sicura senza fare i conti con Masini che intercetta e salva la propria porta.



La ripresa è molto più ricca di emozioni e addirittura l'intensità cresce. Al 7' il primo episodio che cambia le sorti dell'incontro; Imola a ritroso su Bencivenga, appoggio su Masini che a sua volta allarga per Ioli ma quest'ultimo viene anticipato da Serafini: due passi traversone teso che sembra infilarsi in rete ma Casciola in scivolata tocca la sfera e spedisce a lato.





Al 65' il gol partita di N'Dao. Si fa vedere sul vertice alto destro dell'area di rigore, riceve palla salta un paio di avversari e dal limite lascia partire un missile a fil di prato, Di Renzo si allunga ma non tocca la sfera che incoccia sul palo, il pallone batte sulla schiena dell'estremo difensore ospite e si infila in porta.







Rubino gioca la carta Greco e Iencinella risponde con Brisigotti e Capriotti. Forcing del Morciano in cerca del pari e Riccione che risponde in contropiede ed ha due nitidissime occasioni per chiudere l'incontro ma prima Amati al 73' poi N'Dao al 74' soli davanti a Di Renzo mancano il raddoppio sparando addosso al portiere del Morciano. La difesa di casa regge l'urto capitanata da un maiuscolo Bencivenga, Masini è una furia su tutti i palloni alti, Ioli con precisione ed ardore tampona ogni piccola falla. Domenica in campionato nuova sfida contro il Morciano.



Il tabellino



Riccione: Masini, Fabbri ( 69' Alberelli), Borgognoni (46' Imola), Magrotti, Ioli, Bencivenga, N'Dao (86' Capriotti), Cugnigni (78' Brisigotti), Amati B., Klyvchuk, Dragoni (70' Fantini). A disp. Amati A.,Mansolillo, Gueye, Ingrosso. All. Iencinella.



Morciano: Di Renzo, Garetti (55' Lazzari), Cisternino, Tonelli, Palmerini, Iannucci, Serafini (64' Grimaldi), Lenti (59' Ricci), Sollaku, Casciola (69' Pangrazi), Longoni (76' Greco). A disp. Alessandrini, Antonietti, Diotalevi, Lavanna. All. Rubino.



Rete: N'Dao al 65'.



Arbitro: Capaccio di Rimini.



Note. Ammoniti; Borgognoni (R), Tonelli (M).