Cronaca

Sant' Agata Feltria

| 15:52 - 06 Ottobre 2022

Archivio.

Nel primo pomeriggio di oggi, 6 ottobre, i vigili del fuoco di Novafeltria sono intervenuti nel comune di Sant'Agata Feltria, in via Monte, località Maiano per mettere in sicurezza un’autovettura Fiat Panda rimasta in bilico in seguito ad una manovra errata. L'occupante, un operaio addetto alla lettura dei contatori del gas, è riuscito ad uscire incolume. Grazie al lavoro dei pompieri la macchina è stata riposizionata in carreggiata.