Riccione, la giunta dà il via libera al prolungamento del Metromare

Riccione

Riccione

15:08 - 06 Ottobre 2022

Metromare (foto di repertorio).



La giunta comunale di Riccione ha approvato un atto di indirizzo, dando via libera al prolungamento a sud del tracciato del Metromare, che ha attualmente come capolinea ha proprio la fermata di Riccione. La precedente giunta, guidata dalla sindaca Renata Tosi, aveva espresso la propria ferma contrarietà al progetto.



Il tracciato dovrebbe passare, si legge nell'atto di indirizzo, lungo via XIX Ottobre o in alternativa in via Santorre di Santarosa, proseguendo poi per via Giovanni Da Verrazzano fino all'intersezione con via Vespucci. Tre le alternative per la seconda parte del tracciato: la via Torino fino a Misano, la via Vespucci con successivo posizionamento in affiancamento al lato mare del tracciato ferroviario, oppure un tracciato interamente affrancato alla linea ferroviaria, parte sul lato mare e parte sul lato monte. Ma quest'ultima ipotesi prevede "aspetti infrastrutturali impattanti in termini di opere d'arte e infrastrutture", penalizzando i risultati delle analisi costi-benefici. Ed è difficile posizionare il tracciato nei pressi del lungomare, con il rischio di "confliggere in maniera rilevante "con le attività economiche, la viabilità, il sistema dei parcheggi".



Per questo servirà in tempi brevi un tavolo tecnico tra i comuni interessati (Riccione, Misano e Cattolica) e tra Patrimonio Mobilità della Provincia di Rimini per definire nel dettaglio il progetto di prolungamento del Metromare. Fondamentale anche la convenzione ex art. 30 del Tuel con Provincia e i tre comuni sopra citati, oltre a Rimini, da presentare al Ministero delle Infrastrutture e per ottenere i finanziamenti relativi allo sviluppo di sistemi di trasporto di massa.