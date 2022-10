Rimini, con il recupero dell'ex caserma dei pompieri salgono a 102 i milioni di fondi pnrr ottenuti

Attualità

Rimini

| 14:56 - 06 Ottobre 2022

Lo stabile di via De Warthema a Rimini, ex caserma dei vigili del fuoco, sarà recuperato e ospiterà il centro servizi per il contrasto alle fragilità, destinato a essere inaugurato nel marzo 2024.



La giunta comunale di Rimini ha dato il via libera al progetto di fattibilità con il finanziamento di 1 milione e 90.000 euro da fondi pnrr, una cifra che porta a 102 milioni le risorse ottenute dall'amministrazione comunale attraverso lo stesso pnrr. "Un’opportunità che i Comuni devono essere messi nelle condizioni di poter cogliere, in particolare in questa fase così delicata sul piano internazionale", ha commentato l'assessore Roberta Frisoni, che ha evidenziato però anche una criticità: l'aumento del costo delle materie prime e i rincari dell'energia rischiano di lasciare deserti i bandi di gara o di ritardare i lavori nei cantieri. "Sono milioni di euro in fumo, con comuni e imprese in difficoltà", spiega Frisoni.