Rimini, 4 milioni per l'Rds Stadium: ospiterà anche la casa della danza

| 14:49 - 06 Ottobre 2022

Rds Stadium.



Oltre al progetto di fattibilità per il completamento della cittadella dello sport nell'area ex Ghigi, la giunta comunale ha dato il via libera anche alla riqualificazione funzionale ed energetica dell'Rds Stadium, che oltre alle attuali funzioni (organizzazione eventi sportivi, culturali e musicali) è destinato a ospitare il Centro Federale Italiano Danza Sportiva.



Il progetto prevede nel dettaglio la realizzazione di due arene sportive in corrispondenza dell’attuale campo da gioco per circa 3000 utenti e di aree spettatori esclusive, oltre alla sistemazione degli spogliatoi. A completamento dell’intervento in futuro potranno essere realizzati anche una nuova area di servizi food, beverage, stand di vendita e un museo dedicato alla danza.



Gli spazi interni saranno realizzati in modo tale da permettere una totale reversibilità per consentire l’uso del palazzo dello sport per eventi musicali e culturali per circa 5.000 spettatori. Sotto il profilo energetico, è prevista la riqualificazione degli impianti con utilizzo di fonti di energia rinnovabile.



Gli interventi, finanziati per 4 milioni di euro di fondi pnrr a completa copertura delle opere, saranno aggiudicati attraverso gara entro il prossimo marzo per essere completati e collaudati per giugno 2025.