Rimini, cittadella dello sport nell'area ex Ghigi pronta nell'agosto 2025

Rimini

| 14:41 - 06 Ottobre 2022

Degrado all'ex area Ghigi.



Oggi (giovedì 6 ottobre) la giunta comunale di Rimini ha dato il via libera al progetto di completamento della cittadella dello sport all'ex area Ghigi. Il costo dell'intervento è di 5 milioni: 1,4 di fondi Pnrr, missione sport e inclusione sociale, il resto reperito attraverso una procedura di paternariato pubblico-privato (con costi dunque non interamente a carico dell'amministrazione comunale riminese). L'appalto sarà aggiudicato entro marzo 2023 e i lavori saranno completati per l'agosto del 2025.



Il progetto approvato prevede il completamento e la ristrutturazione degli edifici parzialmente realizzati (uffici, spogliatoi), il completamento di 7 campi da calcio (quattro da 11 giocatori sia in erba sia in sintetico, due da 7 e altrettanti da 5), la realizzazione di tre campi da padel, di una pista ciclo podistica e di una tribuna per gli spettatori, oltre al mantenimento e all'eventuale ampliamento del parcheggio con impianto di fotovoltaico già esistente.