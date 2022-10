Boxe, Matteo Signani alla riconquista dell'Europeo dei Medi

Sport

Savignano sul rubicone

| 14:32 - 06 Ottobre 2022

Matteo Signani.

Sarà il pubblico di casa ad avere l’imperdibile occasione di sostenere il campione savignanese Matteo Signani (31-6-3, 11 KO) alla riconquista del titolo Europeo dei Pesi Medi. Venerdì 18 novembre il Seven Sporting Club di Savignano sul Rubicone ospiterà la sfida del Giaguaro che incontrerà Anderson Prestot (25-2-0, 13 KO) . Si tratta del rematch più atteso di sempre dopo che il 14 giugno a Massy, in Francia, i due pugili si sono battuti per appena cinque riprese di un match interrotto a causa di un taglio accidentale subito da Prestot che ha costretto il medico ad interrompere l’incontro, decretando la lettura dei cartellini dei giudici, con assegnazione del titolo europeo ai punti per il fighter francese.

La rivincita del romagnolo Signani, organizzata da OPI Since 82 e Around Sport, con il supporto della Nello Carabini Italica Boxing Club e il sostegno e il patrocinio del Comune di Savignano sul Rubicone, arriva dopo l’accoglimento da parte dell’European Boxing Union dei reclami di Opi Since 82 e della Federazione Pugilistica Italiana sul mancato controllo antidoping che di prassi conclude ogni incontro che abbia una cintura in palio e che invece, nella serata di Massy, non è mai avvenuto.



Per Signani si trattava della difesa volontaria del titolo conquistato a Trento nell’ottobre 2019, quando sconfisse l’armeno-olandese Gevorg Khatchikian (ai punti) e difeso 12 mesi dopo dal francese Maxime Beaussire (ko alla seconda ripresa). Lo scorso novembre il militare della Guardia Costiera di Rimini ha poi superato ai punti lo spagnolo Ruben Diaz al “Palalottomatica” di Roma.

Il prossimo18 novembre a Savignano ci saranno ben due titoli in palio. Oltre al titolo europeo per il quale Matteo Signani sfiderà Anderson Prestot, il campione italiano dei pesi supergallo Vincenzo La Femina (11-0, 6KO) difenderà la cintura tricolore dagli assalti del cagliaritano Matteo Lecca (10-2-0, 5KO). Un incontro molto atteso dal pubblico del pugilato nazionale e che si sarebbe già dovuto svolgere nell’undercard della Dazn Boxing Night del 13 maggio 2022. Nell’undercard spazio ai giovani prospect: il peso medio romano Giovanni Sarchioto (5-0, 5KO) combatterà un match sulla distanza delle otto riprese; il romagnolo Nicolò Amore, peso superleggero della Ring Side Boxe Rimini, combatterà un match da sei riprese e ci sarà anche l’esordio professionistico di Diletta Cipollone, per diversi anni nella nazionale azzurra da pugile dilettante, che debutterà nella categoria dei supergallo.



“Non potevamo permettere che Matteo, e tutta l’Italia pugilistica con lui, perdesse la cintura di campione europeo con un’irregolarità come questa” chiosa Alessandro Cherchi, co-founder della OPI Since 82 -. Un titolo europeo ha un valore riconosciuto e non può essere svilito così, con difformità organizzative come quelle della serata del 24 giugno. Confidiamo nel supporto del caldo popolo romagnolo per sostenere Matteo e siamo entusiasti di collaborare con realtà come l’Around Sport, la Nello Carabini Italica Boxing Club e soprattutto il Comune di Savignano sul Rubicone: è sempre un piacere quando le istituzioni supportano la nobile arte. Siamo certi che sarà una grande serata di pugilato italiano”.



“I savignanesi ci hanno fatto capire da subito che poter ospitare la rivincita di Matteo Signani a Savignano sarebbe stato un sogno – affermano il Sindaco Filippo Giovannini e il Vicesindaco Nicola Dellapasqua -. Appena abbiamo saputo che c’era la possibilità che questo sogno si avverasse ci siamo spesi per concretizzarlo. Ringraziamo i cittadini per aver espresso un desiderio che sicuramente è di moltissimi. Per Matteo Signani sapere che potrà giocare una sfida così importante nella città dove tutti gli vogliono bene sarà di grandissimo supporto. Ringraziamo Around Sport e Alessandro Cerchi per l’imponente organizzazione messa in campo. Per noi e per tutta la città stare vicini al nostro campione sarà un onore e una festa".