Alloggiava in un hotel di Riccione, ma era un ricercato internazionale

| 14:20 - 06 Ottobre 2022

Foto di repertorio.

Aveva su di sè un mandato di cattura internazionale ai fini dell’estradizione, per scontare una pena di dieci anni comminata per reati contro il patrimonio (truffa e distrazione di fondi statali). Un uomo originario dell'est Europa stava alloggiando presso un hotel di Riccione quando è stato raggiunto e arrestato mercoledì 5 ottobre dagli agenti della Polizia di Stato, nell'ambito di un'operazione volta al contrasto della criminalità diffusa nel territorio riminese. All'arrivo della Polizia l'uomo non era in hotel ed è stato atteso dalla Polizia fino al rientro in stanza. L'uomo è stato poi trasportato presso la Casa Circondariale a disposizione della Corte d’Appello.