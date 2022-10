Un fucile, mezzo chilo di Hashish e marijuana in casa: arrestato

Cronaca

Rimini

| 14:14 - 06 Ottobre 2022

La Polizia ha arrestato nelle ultime ore un 25enne di nazionalità italiana, residente a Rimini, nell'ambito delle attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti. Uomini in borghese della Squadra Mobile hanno osservato i movimenti del giovane, per poi procedere alla perquisizione della sua abitazione: qui sono stati rinvenuti mezzo chilo di hashish e una trentina di grammi di marijuana, oltre al bilancino di precisione e al materiale per il confezionamento delle dosi. Gli agenti hanno inoltre sequestrato un fucile: il 25enne non ne aveva denunciato il possesso. Il giovane è stato posto ai domiciliari in attesa del rito per direttissima.