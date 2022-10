Calcio Prima, il portiere Badioli: 'Accademia Marignanese, trovata la solidità difensiva'

Sport

San Giovanni in Marignano

| 14:09 - 06 Ottobre 2022

Il portiere dell'Accademia Marignanese Filippo Badioli.

L’Accademia Marignanese riparte da un buon pareggio in casa del Rumagna ma ora subito è chiamata a misurarsi con i primi della classe in Prima Categoria, il Villamarina, ospite sabato pomeriggio (ore 15) a San Giovanni in Marignano.

Il giovane portiere 20enne Filippo Badioli fa il punto del campionato dopo lo 0-0 di Cesena di domenica scorsa contro il Rumagna.



Badioli, che partita è stata quella di domenica?

"Siamo soddisfatti a metà - dice il portiere gialloblu - perché abbiamo registrato la difesa e per la prima volta non abbiamo subito reti ma volevamo i tre punti e purtroppo non ci siamo riusciti".



Ma il gioco complessivamente è arrivato?

"Abbiamo avuto quella solidità difensiva che ci era mancata nelle prime tre giornate dove avevamo subito sei goal complessivamente ma ci è mancata la zampata in attacco".



Dunque siete soddisfatti al momento di 4 punti nelle prime 4 partite?

"Questa squadra si doveva conoscere e credo che stia finendo il rodaggio, il primo pareggio a reti inviolate conferma che dietro siamo stati compatti e diligenti come ci chiede il mister, ed anche affiatati. Ho avuto una buona sensazione in campo. Forse potevamo avere qualche punticino in più".



Ora la sfida alla capolista...?

"Ci crediamo, vogliamo fare bene, capiremo sabato pomeriggio dove possiamo arrivare in questo campionato e se potremo essere ambiziosi, questo è un torneo molto equilibrato e tante squadre hanno chance di fare bene, a partire da noi".