Buon compleanno Ivan Graziani, sui social spunta una foto inedita al teatro di Novafeltria

Attualità

Novafeltria

| 13:40 - 06 Ottobre 2022

La foto pubblicata su Facebook con Ivan Graziani presidente di giuria.



Oggi (giovedì 6 ottobre) l'indimenticato cantautore Ivan Graziani, teramano di nascita e novafeltriese d'adozione, avrebbe compiuto 77 anni. Tra gli omaggi social è stata pubblicata una foto inedita dell'artista, ritratto al teatro sociale di Novafeltria. La foto, della moglie Anna Bischi Graziani, risale a inizio anni '90 ed è stata divulgata dalla pagina Facebook dedicata al Maledette Malelingue Festival, evento novafeltriese la cui prima edizione ha riscosso, la scorsa estate, un grande successo.



Ivan Graziani era in giuria per "Quasi quasi un Festival", manifestazione canora dedicata ai nuovi talenti della musica da lui stesso organizzata assieme alla moglie Anna e al Maestro Ermes Santolini. Il ricordo del cantautore si intreccia con quello di una Novafeltria che non c'è più, o forse sarebbe meglio dire, di un'Italia che non c'è più: spensierata e con qualche sogno ancora da realizzare.



"Oggi sarebbero stati 77 e anche se da 25 anni non sei più fisicamente con noi, la tua musica, le tue parole, i tuoi fumetti..tutto ciò ci fa sentire la tua presenza, sempre", si legge nella nota pubblicata sulla pagina Facebook di Maledette Malelingue Festival, rilanciata anche dal comune di Novafeltria sui propri canali social.



ric. gia.