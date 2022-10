Valmarecchia, un progetto per rilanciare l'economia locale sulla base del modello sammarinese

Attualità

Poggio Torriana

| 13:38 - 06 Ottobre 2022

Municipio di Poggio Torriana.

Il progetto ha l’obiettivo di rilanciare l’economia a carattere locale e di promuovere il territorio attraverso uno strumento unico e condiviso che coinvolga tutti i comparti, dalle attività economiche al turismo, dagli eventi allo sport, dalla cultura al terzo settore, passando per il welfare aziendale e tutte le realtà legate.



Il meccanismo da cui si è partiti – spiega Marco Fratta, promotore di valore Romagna - è quello della SMaC in uso a San Marino. Un utente fa acquisti nelle attività convenzionate, accumula un importo percentuale che può rispendere esclusivamente nella attività convenzionate. Da 15 anni a questa parte a San Marino si è costruito un sistema per mantenere sul territorio il denaro. Valore Romagna ha evoluto il concetto coinvolgendo in modo diretto tutti i comparti e non solo le attività economiche. Nella stessa app l’utente, che sia residente, di passaggio o turista, non solo avrà tutte le attività economiche di tutti i settori merceologici ma avrà anche contenitori culturali, luoghi di interesse turistico, eventi. E grazie alla geolocalizzazione e alla ricerca avanzata si potrà muovere sul territorio in comodità e semplicità potendo risparmiare sugli acquisti e avendo l’offerta di territorio a portata di mano. In più ogni acquisto produrrà una quota che sarà devoluta in beneficienza e una quota che sarà destinata alle società sportive. Ogni acquisto, quindi, creerà valore non soltanto all’attività economiche che trova un cliente, ma anche al territorio. E questo avverrà in automatico in occasione di ogni singolo acquisto, semplicemente registrando l’operazione tramite l’app Valore Romagna.



Il progetto, presentato in tutti i Comuni dell’Unione Valmarecchia, sarà proposto sul territorio di Poggio Torriana, giovedì 13 ottobre presso la Sala del Consiglio del municipio di Poggio Berni. Sono previste due presentazioni in due orari diversi, per dare maggiore opportunità di adesione: la prima alle 14:30 e la seconda alle 17:30; per partecipare è necessaria l’iscrizione online al seguente link: https://bit.ly/3EDcPLR

Il progetto è realizzato con il sostegno di Unione di Comuni Valmarecchia, Banca Malatestiana, CNA e Confartigianato.