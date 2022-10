Calcio RSM, Coppa Titano: andata ottavi: vincono Faetano e Juvenes-Dogana

Sport

Repubblica San Marino

| 13:11 - 06 Ottobre 2022





Dopo ben otto reti su tre partite nella serata di martedì, i posticipi delle gare di andata degli ottavi di Coppa Titano BKN301 di ieri sera raccontano di due vittorie importanti – una di misura – e due pareggi che rimandano tutto alle gare di ritorno.

La prima vittoria riguarda il Faetano, importante per almeno due motivi: prima vittoria stagionale per i gialloblu e passaggio del turno quasi ipotecato grazie al 3-1 al Murata. La squadra di Danilo Girolomoni la sblocca al 35’ grazie al rigore di Mema. Il Murata non ci sta e la pareggia a ridosso della prima frazione con Gaiani. Nella ripresa l’uno-due gialloblu con Ferraro (65’) e ancora con Mema (71’) fa gioire il Faetano che vede i quarti di finale. In caso di passaggio del turno, i gialloblu se la vedranno con la vincente di San Giovanni-Folgore. In questo caso tutto rimandato alla gara di ritorno perché all’Ezio Conti di Dogana le due squadre impattano sullo 0-0. In avvio di gara subito palla-gol per il San Giovanni ma Strologo si fa ipnotizzare sul calcio di rigore dal portiere giallorossonero Pollini. Poi accade poco, l’equilibrio regna ed è tutto rimandato al ritorno tra due settimane.

Nella parte bassa del tabellone, l’altro pareggio è nel big-match tra Tre Penne e Pennarossa. Entrambe a punteggio pieno in campionato, le squadre di Città e Chiesanuova si annullano a vicenda e nonostante l’ottimo parco attaccanti (il Pennarossa ha il miglior attacco del campionato) la sfida termina e reti bianche.

Vittoria preziosa invece della Juvenes-Dogana che rimonta il vantaggio iniziale del Cailungo e la spunta di misura (2-1). I rossoverdi, ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale, la sbloccano proprio a fine primo tempo con Bara. La squadra di Dogana la riacciuffa subito in avvio di ripresa con Benedetti (47’) e a dieci minuti dal termine trova la zampata decisiva grazie a Salvemini (81’).

Le gare di ritorno degli ottavi di finale di Coppa Titano si giocheranno il 18 e 19 ottobre, sempre con calcio d’inizio alle ore 20:45.