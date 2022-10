Santarcangelo, lo sportello al cittadino aprirà anche il martedì pomeriggio

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:05 - 06 Ottobre 2022

Sportello al cittadino.





Lo sportello al cittadino a Santarcangelo apre anche di pomeriggio a partire da martedì 11 ottobre. Oltre al consueto orario di apertura dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30, pertanto, dalla prossima settimana sarà possibile accedere ai numerosi servizi dello Sportello anche il martedì pomeriggio, dalle 14 alle 17, su appuntamento (tel. 0541/356.356).



Sarà possibile richiedere i servizi per il rilascio della carta di identità elettronica e dei certificati anagrafici, presentare pratiche riguardanti la residenza, lo stato civile, i servizi cimiteriali, attivare lo Spid, richiedere la chiavetta e-gate e i pass per le auto al servizio di disabili.



Da un recente sondaggio somministrato agli utenti dello sportello al cittadino era infatti emersa l'indicazione di poter accedere ai servizi su prenotazione e anche in fascia pomeridiana.



“Mentre proseguiamo la transizione al digitale e il potenziamento dei servizi online, con la volontà di andare incontro alle esigenze sempre più diversificate della cittadinanza, non rinunciamo al contatto diretto con le persone, altrettanto fondamentale nell’erogazione di servizi alla portata di tutti - dichiara la sindaca Alice Parma- E l’apertura pomeridiana dello Sportello al cittadino nel pomeriggio rappresenta un passo ulteriore in questa direzione, offrendo la possibilità di usufruire dei numerosi servizi erogati in una fascia oraria diversa da quella mattutina”.