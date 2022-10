Rimini, si studia la Casa dei Rider per dare un supporto ai fattorini in città

Attualità

Rimini

| 13:01 - 06 Ottobre 2022

Foto di repertorio.



L'amministrazione comunale di Rimini lavora per la creazione di una Casa dei Rider, "un punto di riferimento importante per tutte le persone che consegnano cibo in bicicletta", evidenzia la vicesindaca Chiara Bellini. La Casa dei Rider sarà un luogo "sicuro e accessibile, in luoghi strategici della mobilità cittadina", con spazi al coperto per la sosta e per la ricarica degli smartphone, in cui custodire le attrezzature e gli zaini, svolgere attività di manutenzione e rifornirsi di accessori anti-pioggia. "L'idea è anche quella di un luogo di socializzazione e confronto dei Rider nelle pause tra una consegna e l’altra", svela Bellini.



Al momento l'amministrazione comunale sta raccogliendo istanze e proposte di sindacati, associazioni e lavoratori, con l'obiettivo di "migliorare le condizioni del lavoro quotidiano dei riders riminesi". Non sono ancora note le tempistiche di realizzazione del progetto.