Halloween nei Parchi Costa: ecco gli eventi in programma dal 30 ottobre al 1 novembre

Eventi

Riccione

| 12:52 - 06 Ottobre 2022



Tanti eventi per Halloween 2022 a Italia in Miniatura a Rimini, all’Oltremare di Riccione e all’Acquario di Cattolica, dal 30 ottobre al 1° novembre.



ITALIA IN MINIATURA Chi ha detto che le sirene non esistono? Chi sceglie Italia in Miniatura a Rimini per la festa di Halloween, potrà essere sorpreso dalle sirene giganti nei mari e i giganti erranti che sbucano da ogni angolo. In Piazza Italia, trasformata nella città incantata di Halloween, ci sarà uno show dietro l’altro: si alterneranno artisti come OttoPanzer, direttore di un improbabile e misterioso circo, il giocoliere Checco Tonti, il mimo Renato Ligas, la poetessa delle bolle Ilaria Fioretto, i trampolieri Elisa e Simone. A disposizione di bambini e bambine, le streghe truccabimbi che armate di colori e make-up speciali, li trasformeranno nel loro personaggio mostruoso preferito. Per tutto il weekend saranno in funzione le attrazioni Monorotaia, Venezia, Torre Panoramica, Scuola Guida Interattiva, Pappamondo, Esperimenta, Castel Sismondo, Pinocchio, AreAvventura e Cinemagia7D.



OLTREMARE La Laguna di Ulisse, con i suoi delfini, diventata fatata per un dolcetto-scherzetto indimenticabile nel ponte di Halloween, con tre affascinanti appuntamenti e l’incontro con Ulisse mascotte. Accanto a grifoni, falchi e avvoltoi del Volo dei Rapaci, nell’Arena Crazy Farm sembrerà di stare a Hogwarts con i magici barbagianni. Brividi al Darwin dove vivono i grandi alligatori e si nascondono i dinosauri. L’immersione nel magico mondo di Oltremare Family Experience Park sarà già lungo l’ingresso, con mostri e scenografie a tema, tra boschi e laghetti. La Piazza dei Delfini per l’occasione si trasformerà nel Porto Fantasma, centro di tutti gli spettacoli incantati: quello del sognatore di bolle Alekos, dell’illusionista Matteo Cucchi, del divertente mimo Matteo Cionini e dei giganti trampolieri Samuele e Fiorella. Truccabimbi a disposizione per i piccoli ospiti, per trasformarsi in streghette, zombi e vampirelli. Dolcetti e caldarroste riempiranno l’aria di profumi d’autunno.



ACQUARIO DI CATTOLICA Con gli squali toro più grandi d’Italia, che fanno un po’ di paura anche ai grandi, e lontre e pinguini che sembrano folletti acquatici, all’Acquario di Cattolica è già magia. Grazie alla storica collaborazione di Costa Edutainment con la Notte delle Streghe di San Giovanni in Marignano l’Acquario diventa il Rifugio delle Streghe e i percorsi si ammantano di brivido. Come prima prova di coraggio si devono attraversare le gigantesche fauci di squalo, ingresso del percorso Blu che ospita squali, granchi giganti, murene, ipnotiche meduse e incantevoli cavallucci marini. Nel percorso Verde si può parlare in ‘serpentese’ tra pitoni e boa, o ammirare il mutevole camaleonte e le blatte fischianti. Nel percorso Giallo ci sono i caimani e la tartaruga alligatore, dal morso forte come quello di una tigre. La mostra “Abissi, terra aliena” nel percorso Viola, è una visita virtuale alle profondità dove nessun uomo sopravvive, alla scoperta di creature bizzarre e leggendarie, come il calamaro gigante di 13 metri. Da non perdere, gli appuntamenti con le cibature di pinguini, lontre, trigoni e squali toro. I bimbi avranno a disposizione anche una make up artist tutta per loro, domenica 30, lunedì 31 ottobre e martedì 1 novembre.

Info www.acquariodicattolica.it