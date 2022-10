Volley B2 femminile, Lasersoft Riccione sabato all'esordio ad Ancona

Sport

Riccione

06 Ottobre 2022

La squadra della Lasersoft Riccione.

La Lasersoft Riccione pronta all'esordio in serie B

B2 - Inizia questo weekend il cammino della Lasersoft Riccione nel suo primo campionato Nazionale di Serie B2 Femminile. Match d’esordio ad Ancona con la neo promossa padrona di casa Beuty Effect Tris Volley, in programma sabato 8 ottobre ore 17.30.

Le ragazze della serie B2 di coach Piracccini arrivano all’appuntamento con quattro amichevoli sulle spalle, a partire dalla prima con l'Olimpia Teodora Ravenna di serie B2 che ritroveremo in campionato, a seguire con la Libertas Forlì e il Volley Club Cesena di serie B1 ed in conclusione la scorsa settimana, ultimo test con la Projet System Rimini che ritroveremo anch'essa nel corso della stagione.

Le riccionesi sono state inserite nel Girone G Nazionale che comprende le formazioni Marchigiane di Pagliare, Fano, Porto S.Giorgio, Monte Urano e Macerata; le Toscane di Pontedera, Pistoia e Pisa e l'Emiliano-Romagnole di Rimini, Ravenna, Castenaso e Ozzano.

La prima partita casalinga delle ragazze della serie B2 Lasersoft Riccione verrà giocata al palasport di San Giovanni in Marignano sabato 15 ottobre alle ore 19.00, in attesa che vengano rifiniti alcuni ritocchi alla nuova palestra che il comune di Riccione consegnerà a breve alla squadra.

Questo l'organico della Lasersoft Riccione 2022/23, guidato dai tecnici Michele Piraccini, Angelo Musemeci e Daniele Muccioli: Giulia Moltrasio, Giulia Chistè, Valentina Gugnali, Alice Ricci, Celeste Astolfi, Aurora Agostini, Matilde Stefanini, Giada Godenzoni, Martina Gabellini, Sara Paolassini, Teresa Fogli e Valeria Tallevi.



Al via anche la serie C Maschile, Riccione ospita l'Atlas S.Zaccaria Ravenna

CM - Per quanto riguarda la prima formazione maschile riccionese, i ragazzi di coach Botteghi inizieranno il loro cammino sabato 8 ottobre ore 18.00 tra le mura amiche del Pala Nicoletti, con l'Atlas S.Zaccaria Ravenna. Squadra rinnovata quella della serie C Maschile Prime Cleaning Riccione Volley, che proverà a migliorare la quinta posizione in classifica conquistata nella scorsa stagione.

I riccionesi sono stati inseriti nel girone C regionale insieme a due squadre della provincia di Ravenna, tre della provincia di Bologna, due di Forlì-Cesena e le restanti due della provincia di Rimini.

Questo l'organico della Prime Cleaning Riccione Volley 2022/23, guidato dai tecnici Claudio Botteghi e Diego Casadei;

Maicol De Rosa, Michael Fabbri, Michael Mair, Julio Nascimento, Alessandro Campi, Matteo Alessandri, Angelo Cangelli, Matteo Pagnoni, Massimo Donini, Lorenzo Tosi Brandi, Nicola Annibalini, Luca Semprini e Gianmarco Sticchi.