Sport, cultura e spettacolo: gli eventi del weekend di San Marino

Repubblica San Marino

| 12:41 - 06 Ottobre 2022



Gli appuntamenti del prossimo weekend di ottobre a San Marino tra sport, cultura e spettacolo.



65° Lugo San Marino Domenica 9 ottobre, partirà da Lugo e si concluderà sul monte Titano la 65esima edizione della Lugo-San Marino, la gara ciclistica amatoriale su strada con un percorso in linea di 93 km per amatori. I partecipanti entreranno in Repubblica a Gualdicciolo circa mezz’ora prima di tagliare il traguardo in Centro Storico - Piazzale Lo Stradone. L'arrivo dei partecipanti della 1° gara - categoria Master - è previsto per le 10.50 circa mentre i partecipanti della 2° gara - categoria Allievi - taglieranno il traguardo alle 11.50 circa.



SMOE RUN 5K Appuntamento per tutti i runner con la Smoe Run 5K, un evento inedito di corsa su strada in programma domenica 9 ottobre e che vede partenza e arrivo all'interno del San Marino Outlet Experience di Falciano. La partenza è prevista alle 10.00 e la corsa si svilupperà su un percorso completamente pianeggiante di 5 Km, certificato FIDAL, che ritorna allo stesso punto della partenza; potranno partecipare tutti coloro che praticano il running o le diverse forme di cammino quali fit, nordic walking e semplice camminata.



Rassegna Occhi sul Teatro: Covid Life Sabato 8 ottobre si inaugura la rassegna “Occhi sul teatro” con lo spettacolo "Covid Life"; in scena alle 21.00 la compagnia Arte&Mani – Deaf Italy Onlus in collaborazione con l'Associazione Sportiva e Culturale Sordi Sammarinesi. Per San Marino sarà il primo spettacolo bilingue in italiano e LIS (lingua dei segni italiana), accessibile a tutti.

Sala Polivalente Auditorium Little Tony, Serravalle

Biglietto: Intero € 12,00 – Ridotto € 10,00

Info e prenotazioni: T 335 7345340 – salapolivalente@castelloserravalle.sm



Le Mostre a San Marino “Per mantenere codesta vostra libertà: lettere di Federico da Montefeltro ai Capitani e al Comune di San Marino (1441-1482)” – dal 26 settembre all’8 gennaio 2023

In occasione del sesto centenario della nascita di Federico da Montefeltro, la prestigiosa sede del Palazzo Pubblico di San Marino ospiterà la mostra dedicata al grande Duca di Urbino, figura iconica del Rinascimento italiano.

Palazzo Pubblico

Tutti i giorni 9.00-17.00 (ultimo ingresso 16.30) salvo chiusure per impegni istituzionali

Ingresso gratuito