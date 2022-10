Basket, derby: Villanova Tigers ospitano Riccione

Sport

Valmarecchia

| 12:25 - 06 Ottobre 2022

Capitan Zannoni.

È subito derby! Venerdì 7 ottobre (pala a due ore 21.15) Fast Coffee Villanova Tigers ospiteranno i Dolphins Riccione, storici rivali ed ex squadra di coach Michele Amadori, che solo fino a qualche mese fa vestiva proprio la maglia bianco-blu.





Entrambi le compagini cercano la prima vittoria nel girone D della serie D dopo l’esordio amaro della scorsa settimana, che ha visto i ragazzi in maglia biancoverde di Villa Verucchio cadere sul campo di Sant’Agata 90-85 dopo una grande rimonta, mentre i Delfini sono caduti in casa contro International Imola, 68-71 il punteggio finale.





Arriva Riccione, coach Amadori non può essere una gara come le altre, visto il suo recentissimo trascorso nella Perla Verde.

“Mi aspetto una gara vivace, di un bel livello tecnico e di alta intensità. Affrontiamo una squadra con importanti individualità, molto pericolosa in campo aperto e dalla lunga distanza”.





Occhi puntati su…?



“Dovremo prestare attenzione soprattutto a Raffaelli e Bomba, giocatori d’esperienza molto precisi dall’arco ed abituati a giocare queste partite, ma anche a Procaccio e al giovane Gardini, due play-guardia di talento entrambi ottimi realizzatori”.







Com’è la situazione in casa Tigers?



“Ho molta fiducia nelle capacità dei miei ragazzi, sono un gruppo fantastico e dal punto di vista del gioco stanno migliorando tanto. Dovremo essere bravi a non concedere secondi tiri agli avversari e a metterli in difficoltà in transizione offensiva, sfruttando i centimetri e il dinamismo di Polverelli (28 punti contro Selene, ndr). Contro Riccione recupereremo anche Zannoni, nostro capitano e leader offensivo che la scorsa partita non ho potuto schierare per infortunio”.





Venerdì esordio casalingo in campionato, che messaggio vuole recapitare ai tifosi?



“Sono impaziente per questo esordio casalingo. Conosco molto bene il calore e l’entusiasmo della tifoseria bianco-verde, che questa volta però giocheranno a mio favore”.