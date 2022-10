Camion circola con il portellone posteriore aperto, paura sulla Marecchiese

Attualità

VillaVerucchio

| 11:52 - 06 Ottobre 2022

Camion percorre la Marecchiese con lo sportello spalancato e solo per miracolo non causa incidenti. Il video è stato inviato alla redazione di altarimini.it da un nostro lettore. L'episodio è accaduto questa mattina, giovedì 6 ottobre, intorno alle 9 all'altezza di Villa Verucchio. Il portello ha iniziato a muoversi come "un'ala", aprendosi e chiudendosi. Gli automobilisti al seguito del camion e tutti i cittadini che hanno incrociato la sua strada, hanno segnalato all'autista la situazione. Sono stati momenti di apprensione fino a quando il camion non si è fermato nel centro di Villa Verucchio e lo sportello è stato chiuso. Fortunatamente il mezzo non era a pieno carico e nulla è caduto in strada e, altrettanto fortunatamente, nessun pedone, ciclista o motociclista è stato urtato dal portello aperto.