Villa Verucchio, spaccio vicino al parco: in manette 21enne

| 10:02 - 06 Ottobre 2022

Immagine di repertorio.

In auto, nei pressi di un parco, con fare sospetto ed innervositi dalla presenza dei Carabinieri. I militari di Villa Verucchio nel pomeriggio di venerdì scorso hanno controllato un mezzo con all'interno tre giovani. Alla loro vista, il ragazzo che si trovava nei sedili posteriori, ha gettato qualcosa sul tappetino dell'auto. La perquisizione della macchina ha permesso di rinvenire un involucro con, all'interno, circa 4 grammi di marijuana, tre banconote da 20 euro ed un bilancino di precisione, tutto poi sequestrato. Due ragazzi hanno ammesso di essere gli acquirenti della marijuana. In manette in flagranza è finito un 21enne per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente.

Il Pubblico Ministero di turno non ha ritenuto di dover applicare misure cautelari. Il 21enne è stato così liberato in attesa del processo.