Cronaca

Rimini

| 08:07 - 06 Ottobre 2022

Immagine di repertorio.

A spasso nonostante fosse ai domiciliari, in manette un 22enne di origini straniere. I Carabinieri di Viserba, durante i consueti servizi di controllo della zona, hanno sorpreso mercoledì mattina il 22enne in giro senza nessuna autorizzazione. Il giovane si trovava ai domiciliari perché indagato nell'ambito di un procedimento penale. E' stato arrestato in flagranza per l'ipotesi d'accusa di evasione. Sarà processato per direttissima.