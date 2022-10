Calcio C, il Pontedera ha scelto il nuovo mister: Massimiliano Canzi

Sport

Rimini

| 19:46 - 05 Ottobre 2022

Canzi neo allenatore del Pontedera (foto dal sito ufficiale dell'Olbia).

L’U.S Città di Pontedera comunica di aver affidato l’incarico di allenatore della prima squadra a Massimiliano Canzi, che già da domenica sarà in panchina contro l’Alessandria. Ex vice-allenatore del Cagliari in Serie A con Zenga, nella stagione 2019-20, ha allenato poi l’Olbia nei campionati 2020/21 e 2021/22 in Serie C. Per lui anche esperienze in panchina da vice con Paok, Brescia, Cesena, Latina e Siena oltre a quelle da assistente tecnico con Lecce e Torino. Ha interrotto il rapporto con la Turris prima dell’inizio del campionato.

“E’ un’opportunità che è arrivata a sorpresa dopo un’esperienza molto veloce alla Turris - ha detto Canzi - Ero in un momento in cui non ero intenzionato a valutare nessuna proposta ma quando è arrivata la chiamata del Pontedera e del DS Zocchi, che conosco da molti anni pur non avendo mai lavorato con lui, ho deciso di accettare per rimettermi subito in gioco in una piazza seria in cui si può lavorare molto bene. Ho incontrato i ragazzi e visto le prime sei partite di campionato. La rosa è costruita bene, con giocatori di qualità, sia sportive che umane”.