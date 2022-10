Figlio 13enne picchiato a mani nude perchè scalmanato, padre indagato

Cronaca

18:10 - 05 Ottobre 2022

Un uomo di nazionalità cinese, residente nel riminese, è indagato per maltrattamenti in famiglia nei confronti di uno dei figli, oggi 14enne. Il ragazzino è stato sentito oggi (mercoledì 5 ottobre) in Tribunale, tramite interprete, nell'udienza in cui si è tenuto l'incidente probatorio in audizione protetta. L'indagato e la famiglia si sono trasferiti nel riminese nel 2017 e proprio da quest'anno, secondo quanto ricostruito nelle indagini, sono partiti i maltrattamenti: il padre sottoponeva il figlio a punizioni corporali, in alcune occasioni facendolo finire al pronto soccorso. A differenza degli altri figli infatti sarebbe stato troppo scalmanato e indisciplinato. Una segnalazione ai servizi sociali ha attivato le indagini: il ragazzino, un anno fa circa, è stato trasferito in una struttura protetta, mentre il padre, difeso dagli avvocati Francesco Pisciotti e Massimiliano Giacumbo, è finito sotto indagine e rischia il rinvio a giudizio.