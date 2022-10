Calcio RSM, Coppa Titano: sorpresa Virtus, cinquina Fiorita. Hurrà Libertas

Sport

Repubblica San Marino

| 17:55 - 05 Ottobre 2022









Le prime sfide della 65° edizione di Coppa Titano BKN301 hanno subito regalato gol, emozioni e sorprese. Negli anticipi di martedì sera – valevoli per le gare di andata degli ottavi di finale - infatti la Virtus ha avuto la meglio sul Cosmos. I neroverdi di Acquaviva si impongono per 1-0 contro i gialloverdi di Serravalle grazie alla zampata di Ivan Buonocunto nella prima frazione (22’) trovando anche la prima – e pesante - rete stagionale.

Vittoria anche per la Libertas che a Montecchio sconfigge il Domagnano. I granata, ancora imbattuti tra campionato e coppa, risolvono la pratica nella ripresa grazie all’autogol di Michael Parma (50’) e alla rete di Lorenzo Costa a pochi minuti dal termine. Altro stop dunque per i giallorossi che sono ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale.

Chi invece sembra non fermarsi è la Fiorita: la squadra di Montegiardino – che in campionato è a punteggio pieno - è uno schiacciasassi anche in coppa e rifila ben cinque reti al Fiorentino. La squadra di Lasagni, che oltre ad a segnare tanto non ha ancora subìto alcuna rete tra campionato e coppa, la sblocca nel primo tempo grazie ad Enrico Bartolini (18’) poi prima del duplice fischio ecco il raddoppio di Matteo Vitaioli (37’). Nella ripresa la macchina gialloblu corre sempre veloce e segna altre tre reti: prima Tommaso Zafferani (50’), poi ancora un ispirato Vitaioli (61’) che trova così i primi gol stagionali, e nel finale sigillo di Samuel Pancotti (79’).

Chiudono - sempre con calcio d’inizio alle 20:45 - le gare di andata degli ottavi di finale le sfide di questa sera tra Faetano e Murata (si gioca a Fiorentino), San Giovanni contro Folgore (Dogana), Tre Penne-Pennarossa (Montecchio) e Juvenes-Dogana contro Cailungo (Acquaviva).