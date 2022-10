Calcio C, Coppa Italia: Ancona-Rimini 0-1. Gaburro: 'Brava la squadra, così la fiducia cresce'

Sport

Rimini

| 18:45 - 05 Ottobre 2022

Marco Gaburro (foto Venturini).

Vittoria al sapore di derby in terra marchigiana per il Rimini di mister Marco Gaburro. I biancorossi si impongono per una rete a zero ed espugnano così il “Conero” di Ancona grazie alla rete di Santini. Nel prossimo turno l’avversario sarà il Cesena: l’occasione migliore per “vendicarsi” dopo la sconfitta patita in campionato. Questa l’analisi del tecnico biancorosso. “Oggi siamo stati bravi – esordisce Gaburro - avevamo più obiettivi: volevamo passare il turno, avere una buona tenuta difensiva nonostante i tanti cambiamenti nella squadra, dare spazio a chi aveva giocato di meno. I ragazzi li ho visti in palla, stiamo lavorando bene ed è un successo importante anche in vista della difficile trasferta di domenica a Gubbio. Non siamo riusciti ad alzare sempre i ritmi, ma il campo era molto grande, non era semplice”.



Complessivamente, comunque, la prestazione è stata convincente e il risultato sarebbe potuto anche essere più rotondo. “Il gol annullato? Lo vorrei rivedere, sembrava buono. Sono soddisfatto in ogni caso: dietro ci siamo difesi molto bene ed abbiamo centrato l’obiettivo di passare il turno: ci servirà per crescere sul piano dell’amalgama di gruppo, della lucidità nella gestione della palla, nei diversi momenti della partita”.



E adesso, appunto, il derby. “Siamo contenti – spiega ancora il tecnico - perché sarà una partita di livello, speriamo migliore rispetto a quella di campionato (sconfitta al “Neri” 0-1 nda). Oggi mi porto a casa una bella prestazione, che ci permetterà di crescere e che ci dà fiducia in in vista del match di campionato contro il Gubbio. I giocatori mi mettono in difficoltà? Questo devono fare: provare a giocare sempre. Per un allenatore è importante avere più possibilità di scegliere. Sereni? Non so se si tratti di una distorsione o di una contusione: valuteremo nelle prossime 24 ore e capiremo se sarà a disposizione domenica”.



Di umore diverso il trainer marchigiano Gianluca Colavitto. “Abbiamo incontrato una squadra importante di questo girone – spiega - che dirà la sua fino alla fine. Siamo entrati in campo con il piglio e la cattiveria giuste: alla fine loro l’hanno messa dentro e hanno passato il turno. Terza sconfitta su cinque in casa? Fatichiamo, vero, ma vedo giocatori che stanno dando il massimo e questo mi fa stare sereno e “sul pezzo”. Dobbiamo assolutamente invertire questo trend”.