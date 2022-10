San Leo ospita la finale del Premio Fiction TV

Attualità

San Leo

| 17:45 - 05 Ottobre 2022



Tra l'immagine e il territorio è sempre esistita una stretta correlazione. La fiction, come il cinema, per raccontare ha bisogno di una scenografia, di un paesaggio dove ambientare al meglio la storia. A sua volta il paesaggio, restituito attraverso l'immagine, diventa magico grazie al potere della fotogenia.



Grazie a questa empatia, molte fiction hanno creato una strettissima correlazione tra la storia e la valorizzazione del paesaggio (pensiamo alla Sicilia e alla fiction Montalbano, alle Dolomiti e alla fiction Un passo dal Cielo, alle verdi colline dell’Umbria e a Don Matteo).



Il premio Premio.Fiction.TV è nato con l’obiettivo di trovare storie scritte ad hoc, attraverso il “location placement”, per la promozione del territorio della Romagna e del Montefeltro. Un territorio magico e affascinante come quello raccontato da Tonino Guerra e Federico Fellini, ma non ancora toccato dalla produzione di una fiction.



Le storie pervenute raccontano una Romagna sensuale e tumultuosa, come nella vicenda di Paolo e Francesca narrata da Dante, o misteriosa come quella del Conte Cagliostro, o ancora storie di banditi come il Martignone. E poi non mancano le avventure amorose caratteristiche della riviera romagnola e dei suoi abitanti che animano una terra sanguigna, generosa e verace.



Narrazioni create da scrittori e sceneggiatori professionisti e non, che hanno saputo cogliere l’anima di questa terra. Storie emozionanti da vedere presto sul piccolo schermo.



Le opere pervenute sono state valute da una giuria composta da prestigiosi produttori e personalità del mondo del cinema e della cultura tra cui Pupi Avati (DueAFilm), Carlo Degli Esposti (Palomar), Nicola De Angelis (Fabula Pictures), Giannadrea Pecorelli (Aurora Tv), Gianluca Guzzo (Ceo My Movies), Natale Antonio Rossi (Federazione Unitaria Scrittori Italiani).





Diversi e significativi i premi in palio, che verranno conferiti agli autori vincitori durante la premiazione, in programma sabato 8 ottobre alle 18 nella splendida cornice del castello di San Leo:





PREMIO FICTION TV Legacoop Romagna e Federazione delle Cooperative di Ravenna di € 2.500,00, per la storia che meglio rappresenta il mondo cooperativo nella bonifica di Ostia e dell’Agro Romano da parte dei braccianti romagnoli.



PREMIO FICTION TV Città di Santarcangelo di Romagna di € 1.000,00, per la storia che meglio valorizza il territorio, la storia e la cultura romagnola.



PREMIO FICTION TV Città di San Leo di € 1.000,00 per la storia che meglio valorizza il territorio, la storia e la cultura del Montefeltro.



PREMIO FICTION TV Città di Verucchio di € 1.000,00 per la storia che meglio rappresenta le vicende storiche della famiglia Malatesta.



PREMIO FICTION TV FUIS di € 2.000,00 per la storia meglio narrata.



PREMIO FICTION TV MY MOVIES per la migliore contestualizzazione di “location placement”.