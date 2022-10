Calcio, Garden: successi per U14 e U16. Terza categoria: 2-2 in rimonta

Sport

Rimini

| 17:32 - 05 Ottobre 2022

La squadra di Terza categoria del Garden.

Week end di successi per le due squadre giovanili del Garden e prezioso pareggio in rimonta per la squadra di Terza categoria. Ecco il dettaglio





TERZA CATEGORIA

Passato il turno di Coppa Città di Rimini a spese del Mulazzano con la vittoria per 6-5 dopo i calci di rigore (1-1 dopo i tempi regolamentari con rete di Innocenti), il Garden nel secondo turno di campionato di Terza categoria ha strappato con le unghie un pareggio per 2-2 contro la Promosport Colonnella. In formazione largamente rimaneggiata la squadra di Pasquale Martino ha pagato a caro prezzo l'assenza del portiere (tra i pali l'attaccante Verdolini) subendo due gol altrimenti evitabili e nel finale è andata a segno con Berardi e Innocenti dopo aver sbagliato numerose occasioni da gol. Sabato terzo turno di campionato sul campo di Ospedaletto contro il Mulazzano (15,30). Il Garden è terzo in classifica con quattro punti con Mulazzano e Montefiorese alle spalle della coppia Gemmano-Athletic Villaggio (sei punti).



AGONISTICA

Prima giornata di campionato per la formazione Under 14 Provinciale di Andrea Pagliarani. Sul campo di Don Pippo successo per 4-1 contro una Sanges molto volitiva. Prossimo turno: riposo.

Trasferta vincente anche per la Under 16 interprovinciale di Paolo Zani a Villa Verucchio: successo per 4-3 dopo una partita avvincente che ha premiato un Garden molto determinato. Nel prossimo turno domenica a Torre Pedrera alle ore 10,30 match contro il Santa Sofia.



ATTIVITA' DI BASE

Stilati i calendari. Per la categoria 2010 la prima partita è mercoledì 12 a Riccione contro lo United Riccione. Esordio casalingo per gli Esordienti 2011 sul campo della Stella nella stessa giornata contro i Delfini Rimini. Le squadre delle altre categorie, in attesa dell'inizio dei rispettivi campionati, continuano l'attività con allenamenti e amichevoli.