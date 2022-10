Piomba contro un'auto all'incrocio, ferita 49enne scooterista

Cronaca

Rimini

| 17:02 - 05 Ottobre 2022

Il luogo dell'incidente.

Scontro tra auto e scooter nel pomeriggio di oggi (5 ottobre) in via Cesare Abba a Rimini, nei pressi di via Rimembranze. Ad avere la peggio è stata una donna di 49 anni in sella alla sua Piaggio Vespa di colore rosso che è andata ad impattare contro una Fiat Panda che stava percorrendo via Abeti. Sul posto ambulanza e automedica per i soccorsi: per la ragazza inizialmente ne era stato disposto il trasferimento presso l'ospedale di Rimini, ma in seguito all'aggravarsi delle sue condizioni la scelta sull'ospedale di destinazione è ricaduta sul Bufalini di Cesena, con codice di massima gravità. Non sembrano esserci state conseguenze per l'automobilista.