Covid comune per comune: casi quasi raddoppiati in Provincia di Rimini

Attualità

Rimini

| 16:42 - 05 Ottobre 2022

Bollettino Covid 26 settembre - 2 ottobre.





Cresce nuovamente la curva del contagio in Provincia dI Rimini. Dal 26 settembre al 2 ottobre i nuovi contagi sono stati 1370 (sette giorni prima erano stati 738), salgono anche i casi attivi, da 846 a 1507.



A Rimini i nuovi casi di contagio sono stati 617, a Riccione 114. Incremente significativi un po' in tutta la Provincia: Santarcangelo di Romagna 89, Bellaria 61, San Giovanni in Marignano 55, Coriano 53, Cattolica 43 e Montescudo Monte Colombo 42. Unico comune covid free della provincia è Casteldelci.



NUOVI CASI



Rimini 617

Riccione 114

Santarcangelo di Romagna 89

Bellaria 61

San Giovanni in Marignano 55

Coriano 53

Misano 49

Cattolica 43

Montescudo Monte Colombo 42

Novafeltria 29

San Clemente 28

Morciano 27

Verucchio 27

Pennabilli 25

San Leo 23

Sant'Agata Feltria 15

Saludecio 13

Montegridolfo 12

Poggio Torriana 10

Sassofeltrio 9

Talamello 8

Maiolo 6

Gemmano 5

Mondaino 5

Montefiore Conca 4

Montecopiolo 1



CASI ATTIVI



Rimini 676

Riccione 129

Santarcangelo di Romagna 93

Bellaria 68

San Giovanni in Marignano 59

Coriano 58

Misano Adriatico 57

Cattolica 50

Montescudo Monte Colombo 43

Morciano 34

Novafeltria 32

Verucchio 32

San Clemente 30

Pennabilli 27

San Leo 24

Sant'Agata Feltria 15

Saludecio 14

Poggio Torriana 13

Montegridolfo 12

Sassofeltrio 9

Talamello 8

Mondaino 7

Gemmano 6

Maiolo 6

Montefiore Conca 4

Montecopiolo 1