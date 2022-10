Tutto lo splendore dell'Amerigo Vespucci in mostra alla fonda di Riccione

Eventi

| 16:06 - 05 Ottobre 2022

Amerigo Vespucci - Barcolana 2019.

Nella giornata di martedì 11 ottobre 2022, la Nave Scuola Amerigo Vespucci sarà ormeggiata alla fonda di Riccione in corrispondenza di piazzale Roma, i soci armatori del Club Nautico Riccione, con le proprie imbarcazioni, in presenza di condizioni meteomarine favorevoli, eseguiranno delle visite a distanza di sicurezza per ammirare lo splendore dell'Amerigo Vespucci. La "Saviolina" inoltre, imbarcazione simbolo della città, è stata messa a disposizione dell'amministrazione comunale qualora ne abbia necessità a scopi istituzionali. La sera dell'11 ottobre si terrà, infine, una cena di gala organizzata dal Club Nautico Riccione, su una terrazza vista mare che darà la possibilità ai soci del Club, agli ospiti e alle autorità di ammirare l'Amerigo Vespucci con le vele illuminate al Tricolore. Un ringraziamento particolare da parte del Club Nautico Riccione va a quanti si sono adoperati per organizzare questo importante evento per la città di Riccione, alla Amministrazione Comunale di Riccione (uscente ed entrante), alla lega navale Italiana sez. di Riccione, al consigliere delegato Gianfranco Sanchi unitamente al presidente in carica del Club Nautico Riccione Sebastiano Masetti che già nel primo mandato di presidenza ha attivato i contatti con l'Amerigo Vespucci, mantenendoli e ampliandoli negli anni.