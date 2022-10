Calcio C, Coppa Italia: il Rimini passa ad Ancona con rete di Santini (0-1). Ora il Cesena

Sport

Rimini

| 16:38 - 05 Ottobre 2022

Piscitella impegnato in un duello con Simonetti (foto Rimini FC).







Il Rimini passa al Del Conero battendo l'Ancona 1-0 con rete di Santini al 22' della ripresa. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo l'attaccante raccoglie il pallone, si accentra e sgancia un tiro preciso e potente all'angolino su cui Vitali non può nulla. Settimo centro per l'attaccante del Rimini in sei gare tra campionato e Coppa Italia. Nel primo tempo Rossetti raccoglie un assist di Piscitella e colpisce in pieno il palo sulla cui ribattuta insacca l'ex Sereni, ma il guardalinee segnala la posizione di fuorigico. Al 31' il portiere Galeotti respinge una punizione di D'Eramo e al 35' salva su Mattioli a colpo sicuro. Nel recupero un cross di Piscitella deviato diventa insidioso per Vitali, bravo a smanacciare come può allontanando la minaccia. Nella ripresa gol a parte niente di significativo da segnalare. Ora la squadra di Gaburro affronterà il Cesena che ha eliminato la Fermana (3-1) venerdì 2 novembre.



Il tabellino



Ancona (4-3-3): Vitali; Barnabà (6' st. Mezzoni), Mondonico (6' st. Bianconi), Fantoni, Brogni; D'Eramo (30' st. Spagnoli), Prezioso (30' st. Gatto), Simonetti; Petrella (12' st. Di Massimo), Mattioli, Pecci. A disp. Piergiacomi, Raimondi, Martina, De Santis, Lombardi, Berardi, Paolucci. All. Colavitto.



Rimini (4-3-3): Galeotti; Tofanari, Gigli, Pietrangeli, Haveri (36' st. Acquistapace); Tanasa, Rossetti (31' st. Delcarro), Eyango (15' st. De Rinaldis); Sereni (31' st. Accursi), Vano (15' st. Santini), Piscitella. A disp. Zaccagno, Lazzarini, Pasa, Panelli, Tonelli, Gabbianelli, Regini, Laverone. All. Gaburro.







Arbitro: Aleksandar Djurdjevic di Trieste (Russo-Robilotta). Quarto ufficiale: Andrea Zoppi di Firenze.







Rete: 22' st. Santini



Note. Ammoniti: Mondonico, Bianconi; Tofanari, Delcarro, Eyango, Santini, Acquistapace.



