Baby gang, il comune di Riccione: 'Ecco come le abbiamo arginate'

Riccione

| 14:51 - 05 Ottobre 2022

Il comune di Riccione traccia il bilancio sulla sicurezza, relativo all'estate 2022, assicurando: "Abbiamo arginato le baby gang", non solo potenziando i pattugliamenti, ma creando aree filtro tra la stazione ferroviaria e i capolinea degli autobus, per "frantumare e disgregare, in gruppi più piccoli, i gruppi di giovani ritenuti potenzialmente pericolosi per l'ordine pubblico".



Le baby gang non partivano dalle città di origine, ma si costituivano in maniera spontanea, una volta raggiunte la stazione ferroviaria e le aree centrali della città, dividendosi secondo le nazionalità di provenienza (o quella d'origine della famiglia, nei casi di italiani di seconda generazione): da qui l'intuizione di "scomporle". “La scomposizione avveniva spontaneamente al passaggio nei diversi “filtri” di controllo”, dove la verifica dei documenti di identità di ogni singolo gruppo, richiedendo un lasso di tempo anche prolungato, dissolveva le aggregazioni di giovani in maniera spontanea”, spiega la vicecomandante della polizia locale Isotta Macini.



Fondamentali anche l'uso di metal detector e dell'unità cinofila per intercettare coltelli e droga e naturalmente un potenziamento dei pattugliamenti: nel 2022 sono stati quasi cento in più (626) i servizi di pattugliamento del territorio riccionese operati dagli agenti guidati dal vicecomandante Isotta Macini rispetto allo scorso anno (529). Particolarmente significativo l’incremento del numero delle divise impiegate durante la sera nei mesi caldi dell’estate. In luglio si è passati da 174 (2021) a 204 (2022) e in agosto da 170 a ben 225. Quasi raddoppiati, da 9 a 17, i servizi di pattugliamento notturni.



La strategia pianificata dall'assessore alla sicurezza Oreste Capocasa, "dopo un'estate 2021 compromessa dalla microcriminalità diffusa sul territorio riccionese", ha permesso così di conseguire, secondo i dati ufficiali della Prefettura, un calo dei reati in estate del 22%, del 35% se si considerano i reati compiuti da minori.



“Abbiamo voluto privilegiare il controllo del territorio in tutte le sue sfaccettature più a rischio. E i risultati ci hanno dato ragione”, sottolinea Oreste Capocasa, assessore alla sicurezza del comune di Riccione. “I numeri ci confortano sul buon lavoro svolto dalla Polizia Locale in merito alle varie problematiche che eravamo chiamati ad affrontare. Il nostro lavoro si è concentrato su tre fronti: l’applicazione delle ordinanze emanate dalla Questura, l’aumento del numero delle pattuglie e la prevenzione dello spaccio di stupefacenti grazie al personale qualificato e al nostro cane antidroga”.