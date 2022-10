Santarcangelo, un positivo alla febbre Dengue

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 13:53 - 05 Ottobre 2022

Nei giorni scorsi una persona residente a Santarcangelo, arrivata dall'estero, è risultata positiva alla febbre Dengue. Attualmente le condizioni della persona, che si trova al domicilio, sono buone.



La Dengue è una malattia virale ampiamente diffusa in varie parti del globo (America del Sud, Africa, Asia) che viene trasmessa da diverse specie di zanzare, compresa la zanzara tigre. Non esiste possibilità di contagio diretto da uomo a uomo.



A scopo preventivo l’amministrazione comunale, in collaborazione con il servizio di Igiene pubblica dell’Ausl Romagna, ha immediatamente predisposto un intervento di disinfestazione in un raggio di 100 metri dall’abitazione del cittadino risultato positivo, come previsto dalla direttiva regionale.



Si precisa inoltre che si tratta di un caso isolato di infezione contratta all’estero, che localmente non ha dato luogo a casi secondari.