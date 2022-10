Gruppo Sgr premiata insieme ad altre 79 eccellenze imprenditoriali

Attualità

Rimini

| 13:52 - 05 Ottobre 2022

Consegna premio 'Best Managed Companies'.

Per il terzo anno consecutivo Gruppo SGR è tra le vincitrici del Best Managed Companies Award. Si tratta della quinta edizione del premio dedicato alle eccellenze imprenditoriali, promosso da Deloitte Private, con la partecipazione di ALTIS Università Cattolica del Sacro Cuore, ELITE-Gruppo Euronext e Confindustria Piccola Industria. La cerimonia di premiazione si è svolta a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana-Euronext. A ritirare il riconoscimento è stato il Direttore Generale di SGR Demis Diotallevi.



Le aziende premiate hanno espresso valori d’eccellenza in sette fattori di successo: ‘Strategia’, ‘Competenze e innovazione’, ‘Impegno e Cultura aziendale’, ‘Governance e misurazione delle performance’, ‘Sostenibilità’, ‘Filiera’ e ‘Internazionalizzazione’.



Il premio è stato assegnato da una giuria di esperti composta da: Fabio Antoldi, professore ordinario di Strategia aziendale presso ALTIS Università Cattolica del Sacro Cuore; Renato Goretta, membro del Consiglio di Presidenza Nazionale di Piccola Industria di Confindustria; Marta Testi, CEO di Elite-Euronext.



“Siamo orgogliosi per la conferma del Gruppo SGR ai vertici di questa graduatoria, nella quale Deloitte Private premia le eccellenze imprenditoriali – commenta il Direttore Generale Demis Diotallevi -. È un riconoscimento che tiene in considerazione alcuni fattori che ci stanno particolarmente a cuore e che sono la nostra bussola ogni giorno: competenza e innovazione, impegno e cultura aziendale, sostenibilità. Viviamo in un periodo estremamente complicato, coi costi energetici che condizionano pesantemente imprese e famiglie. Alla prossima edizione di Ecomondo presenteremo una proposta rivoluzionaria che andrà incontro alle esigenze di clienti. Genesis sarà il sistema più performante per ridurre i consumi mantenendo i livelli di comfort. Intendiamo mettere in campo le competenze acquisite e certificate nel corso degli anni, affinché siano un valore aggiunto nell’indirizzare il nostro operato verso le scelte migliori per i nostri clienti, dalle imprese alle famiglie, nei territori in cui operiamo.”.



“Congratulazioni a Gruppo SGR per questo importante riconoscimento”, dichiarano Ernesto Lanzillo, Partner Deloitte e Deloitte Private Leader, e Andrea Restelli, Partner Deloitte e responsabile BMC per l’Italia. “Anche questa edizione, come quella del 2021, si è svolta in un contesto difficile, contrassegnato non solo dal perdurare degli effetti della pandemia, ma anche dall’irruzione di uno scenario di guerra che ha avuto pesanti ripercussioni sulle aziende: dalle interruzioni della supply chain al caro materie prime, dalla crisi energetica a quella alimentare, con tassi di inflazione arrivati a livelli record. Anche in questo contesto sfidante le aziende premiate hanno dimostrato capacità di adattamento, hanno innovato e hanno continuato a essere bandiera di eccellenza, dimostrando la forza e il grande potenziale dell’imprenditoria Made in Italy”.